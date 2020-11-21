Подмосковье начало борьбу с первым снегопадом

Спустя сутки после ледяного дождя в столице и Московской области началась метель. За ночь намело несколько сантиметров снега. На улицы вышли сотни единиц спецтехники: все дороги нужно привести в порядок, пока не началось интенсивное движение.

«Дорожные службы готовы к оперативному реагированию на ухудшение погодных условий, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта и комфортный подход для пешеходов», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Не менее двух тысяч единиц спецтехники находятся на дежурстве на дорогах Подмосковья. В частности, в Солнечногорском городском округе работают более 300 специалистов и свыше ста единиц техники. Город очистили от снега за несколько часов.

По прогнозам, в ближайшие дни непогода продолжится — выпадет до 20% месячной нормы осадков.

Днем в пятницу, 20 ноября, в регионе пошел мокрый снег, переходящий в снегопад. Местами была сильная гололедица, порывы юго-западного ветра достигали 11–16 метров в секунду. Непогода продолжилась в области до утра 21 ноября. В субботу днем в столице также возможен небольшой снег, столбики термометра покажут −1…+1 градуса, по области — от −3 до +2 градусов. Атмосферное давление — 756 миллиметров ртутного столба, что на пять-семь единиц выше нормы.

Около 14 тысяч километров дорог в Московской области за сутки обработали смесями против гололеда. Особое внимание уделили спускам, подъемам, поворотам и дорогам с высокой интенсивностью движения.