facebook_pixel
    29 июня 2021, 11:41

    Подмосковье стало единственным российским участником строительной выставки в Египте

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Пять компаний из Подмосковья представили разработки на международной строительной выставке в Каире. Они стали единственными участниками из России. Интерес к стенду оказался высоким, его посетил и министр Египта.

    Подмосковье стало единственным российским участником строительной выставки в Египте | Изображение 1

    Как сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, разработки представили на международной строительной выставке The Big 5 Construct Egypt.

    Наши подмосковные предприятия производят высококачественную продукцию. Она обладает высокой конкурентоспособностью, в том числе и на внешних рынках

    Екатерина Зиновьева.

    Организовать стенд компаниям помог подмосковный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности.

    «Фонд обеспечивает и участие в международных выставках, оплачивая организаторские расходы», — сказала Зиновьева.

    На стенде от России представили технологии предприятий из Дмитрова, Егорьевска, Красногорска, Мытищ и Коломны. Они изготавливают современную продукцию для строительства и отделки интерьеров.

    Подмосковные предприятия — единственные представители России на выставке. Групповой стенд пользуется повышенным интересом со стороны посетителей

    пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

    В ведомстве добавили, что экспозицию уже осмотрел министр жилищного строительства Египта Ассем Аль-Газзар.

    Ранее Подмосковье представило медицинские разработки на международной выставке в Дубае.