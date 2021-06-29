Подмосковье стало единственным российским участником строительной выставки в Египте

Пять компаний из Подмосковья представили разработки на международной строительной выставке в Каире. Они стали единственными участниками из России. Интерес к стенду оказался высоким, его посетил и министр Египта.

Как сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, разработки представили на международной строительной выставке The Big 5 Construct Egypt.

Наши подмосковные предприятия производят высококачественную продукцию. Она обладает высокой конкурентоспособностью, в том числе и на внешних рынках Екатерина Зиновьева.

Организовать стенд компаниям помог подмосковный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности.

«Фонд обеспечивает и участие в международных выставках, оплачивая организаторские расходы», — сказала Зиновьева.

На стенде от России представили технологии предприятий из Дмитрова, Егорьевска, Красногорска, Мытищ и Коломны. Они изготавливают современную продукцию для строительства и отделки интерьеров.

Подмосковные предприятия — единственные представители России на выставке. Групповой стенд пользуется повышенным интересом со стороны посетителей пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В ведомстве добавили, что экспозицию уже осмотрел министр жилищного строительства Египта Ассем Аль-Газзар.

Ранее Подмосковье представило медицинские разработки на международной выставке в Дубае.