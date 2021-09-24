Подмосковье на форуме «PRO Туризм 2021» представили 15 округов

Пятнадцать городских округов представили на стендах в музее «Новый Иерусалим» свою продукцию, туристические объекты, экскурсионные маршруты в рамках форума «PRO Туризм 2021». Он проходил в Истре 23 и 24 сентября.

На стендах Коломны, Волоколамска и Истры можно было попробовать местные сыры и пастилу, а на стенде Подольска — получить исторический путеводитель по городу и фотоальбом, созданные к 240-летию города.

Регион представили такие предприятия, как Жостовская фабрика декоративной росписи, «Объединение Гжель» и другие. Также участники и гости форума могли посетить стенд народных художественных промыслов Подмосковья.

В 2021 году форум «PRO Туризм» впервые проходил в Подмосковье. Помимо Московской области, в нем приняли участие соседние регионы, среди которых Ярославль и Тула.