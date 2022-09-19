Подмосковье на 99% подготовилось к отопительному сезону | 360°

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Подмосковье на 99% подготовилось к отопительному сезону

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В Подмосковье жилые дома и учреждения социальной сферы готовы к осенне-зимнему периоду примерно на 99%. Во всех округах региона проводится подготовка, приняты нормативные акты о начале отопительного периода.

«По состоянию на 19 сентября к теплу подключено 93% объектов соцсферы и половина жилищного фонда. Достичь показателя в 100% планируется до 25 сентября», — сказал председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

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Размер оплаты за отопление в Подмосковье будет предоставляться в соответствии с правилами коммунальных услуг собственникам помещений в МКД и жилых домах. Определять количество энергии будут или согласно нормативам, или по показаниям приборов учета.

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Сейчас в Подмосковье для большинства МКД проводится услуга по отоплению равномерно в течение года.

Ранее стало известно, что отопительный сезон начался в Московской области в понедельник, 12 сентября. Тепло пришло в социальные учреждения региона: школы, больницы, детские сады. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании правительства.

ЖКХ

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