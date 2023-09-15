Подмосковье 15 сентября 2023, 17:48 Подмосковье на 89% выполнило годовой план сбора урожая озимых зерновых культур Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Озимые зерновые урбрали с площади более 74 тысяч гектаров в Подмосковье. План по сбору урожая выполнен на 89%.

«Собрали уже 328 тысяч тонн. Средняя урожайность составила 44,1 центнера на гектар», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Озимая пшеница убрана на площади более 71 тысячи гектаров. Валовый сбор составил более 313 тысяч тонн при средней урожайности 44 центнера на гектар.

Озимая рожь убрана на площади более двух тысяч гектаров. Валовый сбор составил 12 тысяч тонн при средней урожайности 49,5 центнера на гектар.

Урожай озимой тритикале составил пока около двух тысяч тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями, помогать им и искать совместные решения.

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