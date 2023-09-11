Подмосковье 11 сентября 2023, 16:17 Подмосковье на 80% выполнило годовой план по борьбе с борщевиком в лесах Комитет лесного хозяйства МО

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Работы по скашиванию борщевика Сосновского продолжаются в лесах Подмосковья. На данный момент план выполнен на 80%. Отмечается, что больше всего работ проделали в Подольске, Истре, Ступине и Наро-Фоминске.

Курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов заявил, что в защитных лесах региона запрещено применение химических средств, поэтому для борьбы с борщевиком используется только механический метод.

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Сейчас работы полностью завершили на территориях 12 лесничеств. Отмечается, что в этом году Комлесхоз заключил шесть государственных контрактов на выполнение работ по скашиванию борщевика Сосновского.

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