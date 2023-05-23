Подмосковье 23 мая 2023, 12:34 Подмосковье на 72% выполнило годовой план по посеву масличных культур

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Плач по посеву масличных культур выполнили в Подмосковье на 72%. Ими засеяли свыше 30 тысяч гектаров земли.

Как рассказа заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, сейчас в области масличными культурами засеяли 30,1 тысячи гектаров. Это больше показателей прошлого года на 5,6 тысячи гектаров.

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Яровый рапс засеяли на 18,3 тысячи гектаров, подсолнечник — на 1,5 тысячи гектаров, а сою — на 9,7 тысячи гектаров.

Лидерами среди округов по этом работе стали Шаховская, Зарайск и Серебряные Пруды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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