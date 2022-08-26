Подмосковье на 60% выполнило годовой план капремонта домов

Программу капитального ремонта продолжают реализовывать в Подмосковье. В этом году в нее вошли 3765 домов. Работы выполнили уже в 2259 из них. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

Глава министерства Антон Велиховский сказал, что план этого года уже выполнили на 60%. Всего до 2049 года приведут в порядок свыше 44 тысяч зданий это самая большая программа капремонта в России.

«Мы уже отремонтировали свыше 15,4 тысяч домов. Улучшены жилищные условия 2,5 млн жителей области. По итогам выполнения плана на текущий год будут улучшены жилищные условия еще порядка 450 тысяч семей», — поделился он.

В ходе ремонта в домах обновляют кровли, фасады, лифты, коммуникации, подвалы и фундаменты. Как отметил глава ФКР Подмосковья Валений Николов, в декабре завершат трехлетний план, в который вошли восемь тысяч объектов.

Узнать, какие дома вошли в программу, можно на сайте Фонда капитального ремонта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, как преобразят подмосковные рынки. Их планируют привести к современному стандарту.