Подмосковье на 57% завершило годовой план по ремонту ям

В мае на территории Подмосковья началась первая волна ямочного ремонта на дорогах, в середине июня стартовала вторая волна. К текущему моменту в трех городских округах удалось полностью завершить все работы. Общая статистика по Московской области — примерно 381 тысяча квадратных метров устраненных дефектов асфальтового покрытия.

В рамках первой волны успели провести ремонт в 27 городских округах, в восьми пока еще завершаются все работы. К текущему моменту план выполнен примерно на 57%.

«В этом сезоне по количеству устраненных ям по первой и второй волне лидируют городские округа Жуковский, Дубна, Талдомский по 100%, догоняют их Пушкинский и Серебряные Пруды — 97%, почти рядом идет Электрогорск (96%), Королев (91%) и Долгопрудный (88%)», — отметила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о дорожных проектах Подмосковья. Он также назвал факторы, позволяющие сдавать их досрочно.