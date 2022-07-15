Московская область выпускает 40% всей продукции для сети «Вкусно — и точка». Это мясо, сыр, смеси для мороженого, овощи, булочки, сиропы и топпинги.

Зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов рассказал, что объемы поставок для ресторанов сети от региона будут только расти. Продукцию Московской области используют в точках по всей России.

По отдельным позициям поставщики из Московской области покрывают потребность компании на 50–100%. Продукция подмосковных производителей поставляется в рестораны сети по всей стране Георгий Филимонов.

Мясо в кафе поставляет компания «Марр Русия» из Одинцова, булочки — «Лантманнен Юнибейк» из Егорьевска. До ребрендинга 98% продуктов, которые используют во «Вкусно — и точка», производились в России.

Производителям продуктов напомнили о программе «Сельское хозяйство Подмосковья». По ней они могут получить субсидии за затраты на производство хлеба, сыра и молочной продукции, а также поддержку в виде пяти миллионов рублей на приобретение оборудования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал президенту об импортозамещении в Подмосковье.