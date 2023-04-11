Подмосковье 11 апреля 2023, 10:23 Подмосковье на 100% обеспечило себя семенами картофеля и зерновых культур Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

Сельхозпроизводители Подмосковья заявили о 100%-ной обеспеченности семенами зерновых и картофеля. В прошлом году регион достиг рекордных показателей урожайности.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова, средняя урожайность составила 39,6 центнера с гектара.

Реклама

«Годом ранее, в 2021-м, этот показатель составлял 28,9 центнера с гектара. В результате огромного труда наших аграриев к сезону посевных работ мы полностью готовы. Так, обеспеченность семенами зерновых и картофеля составляет 100%», — добавил он.

Филимонов также рассказал, что семенами масличных культур регион обеспечен на 98%, овощей — на 97%. Заключения контрактов продолжаются и к началу посевной потребность полностью закроют. Кроме того, Подмосковье заключило договоры на приобретение более 170 тонн средств защиты растений.

В прошлом году зерновые и зернобобовые собрали более чем с 170 тысяч гектаров земли в Подмосковье, валовый сбор составил 679 тысяч тонн, что на 206 тысяч больше, чем годом ранее.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».