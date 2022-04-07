Подмосковье может увеличить бюджет на школьное питание

На заседании регионального парламента председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов поручил депутатам проанализировать бюджетные расходы на социальную поддержку. В случае необходимости, совместно с Правительством области, необходимо оперативно вносить изменения в бюджет, подчеркнул Брынцалов.

«Все социальные гарантии, которые предусмотрены бюджетом, должны быть выполнены. В связи с тем, что цены могут измениться, поручаю, в первую очередь, нашему Комитету по социальной политике держать вопрос под контролем. Проанализировать статьи расходов, в том числе ситуацию с питанием школьников, наборами для новорожденных. И если требуется пересмотр финансирования, оперативно, совместно с Министерством, разработать изменения в бюджет Московской области», — сказал Игорь Брынцалов.

На 20-м заседании Мособлдумы принят закон, позволяющий увеличить финансирование на обеспечение жильем детей-сирот.