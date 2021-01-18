Подмосковье решило стать одним из первых регионов с электронными правами

В Подмосковье планируют запустить пилотный проект по электронным водительским правам. Его разработало Министерство цифрового развития, связи и коммуникаций РФ. В новое мобильное приложение можно будет занести права и СТС. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлдумы.

Новое приложение сделает жизнь автомобилистов проще. Теперь они смогут не бояться забыть права и свидетельство о регистрации транспортного средства. Сервис позволит загрузить цифровую копию документов. Также автомобилисту присвоят QR-код, который можно будет показать инспектору ДПС, если водитель забыл документы.

«2021-й — Год науки и технологий, поэтому данная тема особенно актуальна. Всего в Московской области зарегистрировано около трех миллионов автомобилей. Но на региональных дорогах в день их гораздо больше. Кто-то проездом из других регионов, кто-то из Москвы», — отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев.

Григорьев добавил, что вопрос с документами нужно изучить более детально. Но приложение станет полезным для всех водителей.

Также в Московской области думают о переводе бумажных штрафов в электронный вид. Это сэкономит региону порядка трех миллиардов рублей. Новый формат будет удобен и автомобилистам.

«В Подмосковье на рассылку штрафов тратят порядка трех миллиардов рублей. Если перевести в электронный вид, то сумма сократится. Также этот формат удобнее с точки зрения времени — не нужно заезжать на почту и забирать письмо. Сейчас, кстати, большинство оплачивает штрафы через госуслуги или приложения», — сказал член профильного комитета Мособлдумы Кирилл Жигарев.

Апробировать пилотный проект по электронным правам и СТС также могут в Москве и Татарстане.