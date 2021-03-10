Молочный лидер России. Подмосковье нарастило надои в 2021 году

Подмосковье сохранило лидерство по надоям молока в России. В 2021 году в регионе стали производить более 1,7 тысячи тонн за сутки.

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, регион нарастил надои на 59 тонн.

Средний надой от коровы за сутки составил 21,3 килограмма. Это на 200 граммов больше, чем в прошлом году. Мы остаемся одним из лидеров среди регионов Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что в среднем по России организации получают 17,87 килограмма молока от одной коровы в сутки.

На территории Подмосковья лучшие надои в Ленинском округе, Озерах, Луховицах и Пушкино. Ранее стало известно, что регион запланировал увеличить надои молока на 12% за год.