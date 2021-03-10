facebook_pixel
    10 марта 2021, 10:54

    Молочный лидер России. Подмосковье нарастило надои в 2021 году

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье сохранило лидерство по надоям молока в России. В 2021 году в регионе стали производить более 1,7 тысячи тонн за сутки.

    Молочный лидер России. Подмосковье нарастило надои в 2021 году | Изображение 1

    Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, регион нарастил надои на 59 тонн.

    Средний надой от коровы за сутки составил 21,3 килограмма. Это на 200 граммов больше, чем в прошлом году. Мы остаемся одним из лидеров среди регионов

    Сергей Воскресенский.

    Он уточнил, что в среднем по России организации получают 17,87 килограмма молока от одной коровы в сутки.

    На территории Подмосковья лучшие надои в Ленинском округе, Озерах, Луховицах и Пушкино. Ранее стало известно, что регион запланировал увеличить надои молока на 12% за год.