Московская область лучше всех справилась с ростом заболеваемости COVID-19. Всего за четыре недели удалось добиться снижения благодаря вакцинации. Сейчас в Серпухове начала производиться прививка «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», с осени объемы будут увеличены в 10 раз — с 500 тысяч доз до пяти миллионов.

В пятницу губернатор области Андрей Воробьев, глава Роспотребнадзора Анна Попова и гендиректор завода «Герофарм» Петр Родионов запустили линию производства вакцины от коронавируса «Вектор».

Стабилизация и снижение заболеваемости

Глава Роспотребнадзора отметила, что в Московской области ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Хотя по стране в целом обстановка остается напряженной.

«В самом деле, эпидемическая обстановка остается достаточно напряженной. И есть субъекты, где ситуация стабилизировалась, как в Подмосковье. Мы видим снижение. Хочу отметить, что области справилась с этим подъемом за четыре недели. Это лучший результат за весь период пандемии. Сегодня мы наблюдаем стабилизацию и снижение», — сказала она.

Попова отметила, что в других регионах РФ ситуация складывается по-разному. По ее словам, очень важно, чтобы в этой ситуации все помнили, что остановить рост можно только двумя способами — это ограничения личного общения или вакцинация. И используя оба инструмента, можно справиться с нынешней ситуацией.

Значение имеет каждое предприятие

«Герофарм» — это ведущий российский производитель генно-инженерного инсулина человека по принципу полного цикла — от синтеза субстанции до готовой лекарственной формы. Теперь здесь производится вакцина «Вектор».

«Для нас стратегическое значение имеет каждое предприятие. Руководитель этого предприятия открыл его восемь или девять лет назад и с тех пор оно работает 24 часа в сутки. Это рабочие места, прекрасные препараты. Сегодня другие вызовы, мы все должны быть начеку и иметь вакцину», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что вакцина должна быть в каждом прививочном пункте без ограничений. Губернатор назвал большим преимуществом запуск вакцины в Серпухове в поселке Оболенск. Он отметил вклад ученых и технологов.

«Вакцина имеет экспортный потенциал. Поэтому мы должны быть защищены, чтобы жить нормальной жизнью. Спасибо нашим ученым, производителям, которые добиваются результата на научном поприщем и на этапе внедрения», — добавил Воробьев.

Наращивание объема производства

«В этом месяце начали производство. В гражданский оборот поступит 500 тысяч доз, выпущенных на этом предприятии. В сентябре миллион доз поступит в гражданский оборот. Уже с сентября мы выйдем на пять миллионов доз ежемесячно до конца года. На самом деле спрос на эту вакцину есть во многих странах мира», — рассказал директор предприятия Петр Родионов.

Он добавил, что ведутся переговоры с разными странами о том, чтобы завод смог выделить какой-то объем после того, как удовлетворим спрос в РФ. Первоочередная задача, по его словам, — обеспечить пациентов в России. Помимо этого, осенью завод будет переходить на производство пятидозового формата, когда в одном флаконе будет пять доз. Это позволит нарастить объемы.

«Конечно, нужно ускоряться. Давно нам надо было ускориться. Но на сегодняшний день это остро необходимо, потому что закончится летний период, наступит сентябрь, когда мы все соберемся, пойдем на работу, в заведения. Крайне важно, что у нас есть сегодня вакцина, которая производится на прекрасном предприятии», — сказала Попова.

Губернатор области сообщил, что власти стараются каждый день говорить с жителями о вакцинации, о том, как это важно, для спасения от реанимации или госпитализации.

«Поэтому у нас ситуация сейчас контролируемая. Спад произошел, слава Богу. Мы очень надеемся, что в будущем мы будем работать спокойно, без каких-либо потрясений. Вот главная задача. Но вакцинация идет на предприятиях и в разных прививочных пунктах. Идет штатно. Спасибо тем, кто принял это решение, пришел, вакцинировался, защитился», — заявил Воробьев.

Завод «Герофарм» является единственным индустриальным партнером ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в вопросе производства белка-носителя — одного из основных компонентов вакцины против коронавируса.