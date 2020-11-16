По ее словам, в области хороша развита сеть родильных домов и перинатальных центров. В учреждениях работает современное оборудование, позволяющее обеспечивать комфорт.

Центры оснащены современным медицинским оборудованием. Здесь созданы комфортные и безопасные условия для беременных, рожениц и новорожденных Светлана Стригункова.

Вместе с тем родители получают на выбор подарочный набор «Я родился в Подмосковье» или денежную выплату. Это приводит к повышению уровня рождаемости в регионе.

«В результате все больше будущих мам выбирают учреждения в Московской области», — отметила Стригункова.

В Росстате посчитали, что за девять месяцев этого года малышей в Подмосковье родилось на 6,4 тысячи больше, чем годом ранее. Это свыше 60 тысяч вместо прошлых 54.

Уже год работает кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» 8 (800) 550-30-03. Будущие мамы могут задать волнующие их вопросы, на которые ответят диспетчеры.

Сейчас каждый оператор принимает свыше 250 звонков в день, в то время как год назад их было около 60. Будущим мамам помогут разобраться во всех тонкостях получения подарочного набора «Я родился в Подмосковье», записаться на прием к специалисту или собрать список документов.