Подмосковье сформировало крупнейшую в России сеть из местных отделений Всероссийского общества охраны природы. Объединились свыше тысячи волонтеров. Они заботятся об экологии, проводя самые разные акции.

Активисты из Подмосковья представляют сразу 45 местных отделений ВООП. Об этом рассказал председатель областной организации Тимур Усманов.

Активисты Всероссийского общества охраны природы за три года работы собрали более 100 тонн отходов, 27 тонн батареек, 843 тонны макулатуры и 23 тонны пластиковых крышек Тимур Усманов.

Волонтеры организовали 57 субботников, провели тренинги в рамках проекта «Разделяй и умножай», эко-просветительские уроки. Мероприятия состоялись более чем в 360 организациях.

Активисты стали участниками уже не менее 130 экологических рейдов. Это помогло навести порядок по проблемным точкам.

Министр ЖКХ региона Антон Велиховский подчеркнул, что уже более 65% жителей Подмосковья правильно сортируют отходы.

Сегодня Подмосковье лидирует среди регионов России по раздельному сбору мусора. Это стало возможным благодаря активной вовлеченности жителей и волонтеров в этот процесс Антон Велиховский.

Волонтеров становится все больше. На последней конференции ВООП «ЭКО стимул 2020» областная организация приняла к себе еще 120 человек.