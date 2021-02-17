Московская область стала лидером в России по производству шоколада и кондитерских изделий в 2020 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«По итогам 2020 года Подмосковье занимает первое место в России по производству шоколада и кондитерских изделий. За прошлый год в регионе было произведено 420,4 тысячи тонн шоколадных кондитерских изделий», — сказал Воскресенский.

Больше всего сладостей после Подмосковья произвели в Воронежской области (348,3 тыс. тонн шоколада и кондитерских изделий) и Москве — 226,9 тысячи тонн.

Московской областью производится более 10% от общероссийского объема шоколада и кондитерских сахаристых изделий. Таких высоких результатов удалось достичь в том числе за счет работы таких наших производителей, как «КФ «Победа», «Марс», «КФ «Волшебница», «Би-энд-Би», «Сладкий Орешек» Сергей Воскресенский и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья

Всего в Московской области работает более 20 крупных и средних предприятий по производству шоколада и кондитерских изделий, уточнил Сергей Воскресенский.