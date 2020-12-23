Подмосковье заняло первое место в России по приросту рождаемости

С января в Подмосковье родилось на шесть тысяч больше детей, чем в прошлом году. Сегодня в регионе самый высокий прирост рождаемости по стране. На это указали данные Росстата.

Московская область обогнала показатели Центрального федерального округа уже на 15,5%, а всей страны — на 6,1%. Это подчеркнула заместитель министра здравоохранения Подмосковья Светлана Лазарева.

В Московской области работают современные и высокотехнологичные перинатальные центры с квалифицированными врачами Светлана Лазарева.

Она добавила, что перинатальные центры Московской области практикуют все виды родов, включая мягкие, вертикальные и партнерские. Главное условие — отсутствие противопоказаний.

«Мы заботимся не только о физическом здоровье будущих мам, но и о психологическом», — отметила Светлана Лазарева.

Для женщин работает кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». На телефонной линии консультируют, например, по грудному вскармливанию и психологии.

В регионе проводят и занятия в школах родителей, практикуют арт-терапию или поддержку рожениц доулами — волонтерами, имеющими медицинскую книжку.

Подчеркну: мы принимаем рожениц не только из Подмосковья, но и из других регионов Светлана Лазарева.

Она отметила, что все роды принимают бесплатно по полису ОМС. Обратиться за консультациями можно по номеру 8 (800) 550-30-03 ежедневно, с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.