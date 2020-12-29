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    29 декабря 2020, 19:16

    Подмосковье признали лидером России по итогам совместной работы с Минобороны в 2020 году

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье стало лидером страны по взаимодействию с Минобороны в уходящем 2020 году. Совместная работа сторон коснулась нескольких сфер, включая культурную, социальную и техническую.
    Подмосковье признали лидером России по итогам совместной работы с Минобороны в 2020 году | Изображение 1

    По приказу министра обороны Сергея Шойгу регион наградили кубком за достижение высоких результатов при решении задач в обеспечении обороны России.

    Итоги взаимодействия с ведомством подвели в Национальном центре управления обороной. Награду вручил его руководитель, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    Одна из сфер, в которой Подмосковье эффективно сотрудничало с Министерством обороны России, — техническая. Это отметил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

    В течение года мы проводили цифровизацию взаимодействия отраслевых подразделений Министерства государственного управления, информационных технологий, связи региона с Министерством обороны России

    Максим Рымар.

    Он подчеркнул, что стороны продолжат тесное сотрудничество. В прошлом году Подмосковью вручили кубок за первое место по итогам совместного информационного взаимодействия.