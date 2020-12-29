Подмосковье признали лидером России по итогам совместной работы с Минобороны в 2020 году
По приказу министра обороны Сергея Шойгу регион наградили кубком за достижение высоких результатов при решении задач в обеспечении обороны России.
Итоги взаимодействия с ведомством подвели в Национальном центре управления обороной. Награду вручил его руководитель, генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Одна из сфер, в которой Подмосковье эффективно сотрудничало с Министерством обороны России, — техническая. Это отметил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.
В течение года мы проводили цифровизацию взаимодействия отраслевых подразделений Министерства государственного управления, информационных технологий, связи региона с Министерством обороны России
Он подчеркнул, что стороны продолжат тесное сотрудничество. В прошлом году Подмосковью вручили кубок за первое место по итогам совместного информационного взаимодействия.