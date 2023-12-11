Подмосковье 11 декабря 2023, 15:27 Подмосковье изучит опыт Челябинска по переработке батареек Мин ЖКХ

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Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Сергей Черепанов и председатель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО Лилия Белова посетили предприятие по утилизации опасных отходов «Мегаполисресурс» в Челябинске. Это ведущий переработчик батареек, аккумуляторов и электронного лома в России.

Сейчас на производстве 94,4% материалов марганцево-цинковых батареек снова становятся ресурсами. Диоксид марганца, цинк и железо — эти продукты переработки химических источников тока ничем не отличаются от аналогов, извлеченных из природных месторождений.

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Представители МинЖКХ Подмосковья договорились с руководством «Мегаполисресурса» о встречном визите в Московскую область с начале 2024 года. Стороны обсудят сотрудничество и развитие инфраструктуры.

Сейчас жители Подмосковья могут бесплатно утилизировать батарейки на пунктах приема вторичного сырья «Мегабак». Работают 60 площадок в 55 городских округах. На 14 из них можно сдать ВМР за денежное вознаграждение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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