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    19 апреля 2022, 12:21

    Подмосковье изготовит на 20 тонн больше куличей по сравнению с прошлым годом

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Подмосковье нарастит производство куличей. Жителей ждет широкий выбор — от классических до изысканных рецептур.

    Подмосковье изготовит на 20 тонн больше куличей по сравнению с прошлым годом | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, в этом году регион увеличит производство на 20 тонн.

    Более 100 наших производителей планируют изготовить к Пасхе порядка 320 тонн куличей различных видов

    Владислав Мурашов.

    Пекари используют натуральное сырье и преимущественно местных производителей. Куличи отличаются оформлением: бывают с глазурью и без, с орехами, цукатами, кондитерскими украшениями, в пакетах или коробках.

    Всего в этом году в Московской области произведут свыше 10 видов куличей.

    Подмосковье изготовит на 20 тонн больше куличей по сравнению с прошлым годом | Изображение 2

    Ранее Минсельхоз Подмосковья назвал цены на куличи в 2022 году.