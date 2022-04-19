19 апреля 2022, 12:21
Подмосковье изготовит на 20 тонн больше куличей по сравнению с прошлым годом
Подмосковье нарастит производство куличей. Жителей ждет широкий выбор — от классических до изысканных рецептур.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, в этом году регион увеличит производство на 20 тонн.
Более 100 наших производителей планируют изготовить к Пасхе порядка 320 тонн куличей различных видов
Владислав Мурашов.
Пекари используют натуральное сырье и преимущественно местных производителей. Куличи отличаются оформлением: бывают с глазурью и без, с орехами, цукатами, кондитерскими украшениями, в пакетах или коробках.
Всего в этом году в Московской области произведут свыше 10 видов куличей.
Ранее Минсельхоз Подмосковья назвал цены на куличи в 2022 году.