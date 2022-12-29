Подмосковье 29 декабря 2022, 13:38 Подмосковье избавилось от 1,6 тысячи недостроев в 2022 году

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Почти пять тысяч незавершенных и аварийных зданий ликвидировали в Подмосковье за пять лет. С начала 2022 года в регионе стало на 1,6 тысячи таких объектов меньше — что-то достроили, а что-то снесли.

«По поручению губернатора с конца 2017 года проводим большую работу по выявлению и устранению недостроев, самостроев и аварийных зданий. За эти годы совместными усилиями удалось ликвидировать около пяти тысяч проблемных объектов», — рассказал министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.

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Если имеется возможность, то предпочтение отдается достраиванию таких объектов. Если же здание уже в плохом состоянии, его сносят, освобождая территорию для скверов, парков, детских площадок или новых построек. Сейчас в работе находятся еще 3,2 тысячи адресов.

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Гордиенко заметил, что темп работы увеличился. Если в 2018 году было ликвидировано всего 140 недостроев, то с начала 2022 года привели в порядок или снесли уже 1,6 тысячи таких объектов. Наибольшие объемы выполнены в Одинцовском округе — здесь ликвидировано 675 проблемных зданий за пять лет.

В конце октября на портале «Добродел» стартовал сбор предложений от жителей по использованию территорий, высвобождаемых в результате сноса. Проголосовать можно до 28 февраля 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вопрос с заброшенными зданиями должен стоять на контроле в каждом городском округе Московской области.

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