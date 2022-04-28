Подмосковье использует вертолеты для открытия свадебного сезона

Свадебный сезон начинается в Подмосковье. Стартует он традиционно в канун Красной горки. Молодоженов ждут сюрпризы: в небо поднимутся вертолеты, а на 25 выездных площадках одновременно прозвучит марш Мендельсона.

В Главном управлении ЗАГС Подмосковья подчеркнули, что свадебный сезон начнется в необычном формате.

В открытии будут задействованы вертолеты, которые сплетут нити судеб в единое кольцо ГУ ЗАГС Подмосковья.

В полдень на 25 выездных площадках в Подмосковье прозвучит марш Мендельсона. Регистрации брака организуют в парках, скверах, музеях, усадьбах и даже в небе.

Начальник Главного управления ЗАГС региона Елена Филатова рассказала, что открытие сезона совпадет с днем проведения акции «Лес Победы». Молодожены тоже присоединятся к ней и посадят свои первые фамильные деревья.

«Открывая свадебные сезоны, на протяжении нескольких лет ЗАГСы Московской области ломали стереотипы. Этот сезон не исключение. Сегодня ЗАГСы — это не только парадные залы. Мы открыты, мобильны», — рассказала она.

Для молодоженов выступит полуфиналист шоу «Голос 5» Миша Житов. В этот день откроют и новый фонтан на Михайловской набережной в Коломне.