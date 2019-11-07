Подмосковье инвестирует в будущее

В Москве открылся форум «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее». Его проводит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Среди участников форума Подмосковье. И региону есть чем похвастаться.

Московская область в вопросе инвестиций продвинулась далеко. Так, благодаря вложениям построили завод Mercedes, сеть онкорадиологических центров. Еще около 40 проектов сейчас прорабатывают. И каждый из них приносит Подмосковью и прибыль, и новые вакансии для жителей.

Источник фото: пресс-служба правительства МО

«Экономика Московской области неплохо растет, 3,5-4% в год мы растем. Но, конечно, хочется высокие темпы держать. Поэтому наша задача — реализовывать максимально программу поддержки, защиты инвесторов. Есть специальный центр содействия строительству: когда вы к нам приходите, то у вас не будет болеть голова по поводу оформления огромного количества бумаг, связанных со стройкой», — рассказал на форуме губернатор региона Андрей Воробьев.

В Подмосковье существуют программы, которые помогают бизнесменам — это предоставление земли, доступные ставки. «Еще раз хочу сказать, что мы открыты, для нас такие площадки важны», — добавил Воробьев.

Источник фото: пресс-служба правительства МО

Московская область эффективно реализует концессионные соглашения, благодаря которым уже создан ряд проектов. Отметил это председатель правления РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, по образцу этих проектов будут делать другие, но уже на территории всей России. В пример он поставил создание сети онкологических клиник, и концессионные соглашения по платным проездам.

Источник фото: пресс-служба правительства МО

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РФПИ — фонд, осуществляющий прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании вместе с инвесторами всего мира. Создали его в 2011 году по инициативе президента и председателя правительства России. За это время фонд инвестировал более 1,5 триллиона рублей и привлек 40 миллиардов долларов в экономику страны.