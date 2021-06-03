Подмосковье и Wildberries подписали соглашение на ПМЭФ. Это создаст еще больше рабочих мест

Зампред подмосковного правительства Вячеслав Духин и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук подписали на ПМЭФ соглашение о запуске нового логистического комплекса. Это поможет создать дополнительные места для трудоустройства жителей.

Бакальчук рассказала о важности сотрудничества Wildberries и Подмосковья.

«Московская область имеет большое значение для Wildberries. Здесь располагаются и один из первых офисов компании, и ее крупнейший распределительный центр», — отметила она.

По словам генерального директора, договор, заключенный на форуме в Санкт-Петербурге, указывает на дальнейшие планы развития компании в регионе.

Достигнутые договоренности отражают наши планы по совершенствованию логистической инфраструктуры и созданию рабочих мест для местных жителей Татьяна Бакальчук.

Подмосковье подписало на ПМЭФ уже несколько соглашений. Например, Московская и Брянская области, а также компании «Мираторг» и «Иннопрактика» договорились о сотрудничестве в сферах генетики и агробиотехнологий.