Подмосковье и Стамбул станут партнерами в сфере туризма и культуры

Сегодня в рамках первого дня роуд-шоу делегации Московской области в Турецкую Республику состоялась встреча заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова с заместителем генерального секретаря мэрии Стамбула Муратом Языджы.

31 октября и 1 ноября в Стамбуле и Бурсе проходит презентация инвестиционного потенциала Московской области для турецких деловых кругов, представителей власти и предпринимательских сообществ.

Стороны обсудили развитие товарооборота между Россией и Турцией, в частности, увеличение экспорта и импорта товаропроизводителей Стамбула и Подмосковья, проекты в сфере туризма, сотрудничество в культуре, медицине и гостиничном бизнесе.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, за первое полугодие 2019 года товарооборот региона с Республикой по итогам прошлого года увеличился почти на 40% и составил 682,4 миллиона долларов США, а за первое полугодие 2019 года уже достиг 257,2 миллиона долларов США, что говорит о продолжающемся росте.

«Мы с господином Языджы договорились о разработке совместной программы поддержки импорта турецкой продукции и экспорта подмосковных товаропроизводителей, в которой особое внимание будем уделять электронике, сельскому хозяйству и производству автокомпонентов», — сообщил Вадим Хромов.

Заместитель генерального секретаря мэрии отметил, что у Стамбула есть хороший опыт в организации специальных программ и создании инфраструктуры для туристов. В городе находится большое количество исторических достопримечательностей Турции, и число приезжих сегодня не уступает по популярности курортным городам Анталья и Алания.

Кроме того, Вадим Хромов и Мурат Языджы договорились более детально проработать вопрос оказания турецкой стороной поддержки в сфере борьбы с сердечными заболеваниями, а Подмосковье поделится наработками в цифровизации государственных услуг и управлении территориями.