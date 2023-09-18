Подмосковье 18 сентября 2023, 13:09 Подмосковье и Шаньдун выбрали вектор сотрудничества в науке и образовании Пресс-служба министерства образования Московской области

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Конференция по образовательному, научно-техническому и торгово-экономическому обмену между китайской провинцией Шаньдун и Подмосковьем состоялась в Москве. На ней регион представил крупные образовательные проекты из Одинцова, Долгопрудного и Истры.

Как сообщили в министерстве образования Подмосковья, делегацию возглавил глава ведомства Илья Бронштейн. Вместе с коллегами он рассказал о работе гимназии Примакова в Одинцове, физтех-лицея Капицы в Долгопрудном и технолицее Долгих в Истре. На конференции также обсудили научно-техническое сотрудничество.

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«Конференция закончилась подписанием Меморандума об установлении партнерских отношений между Торгово-промышленной палатой Московской области и Торгово-промышленной палатой провинции Шаньдун», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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