Подмосковье 17 ноября 2023, 09:00 Подмосковье и Сбер стали партнерами в сфере комплексного развития территорий пресс-служба Среднерусского банка Сбербанка

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Правительство Московской области и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в сфере комплексного развития территорий. Документ подписали министр жилищной политики Инна Федотова и вице-президент-председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Партнеры будут работать над повышением кредитных ресурсов и совершенствованием финансирования проектов строительства.

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«Московская область традиционно строит больше всех в стране <…> Для поддержки высокого уровня введен новый механизм — комплексное развитие территорий. Он позволяет одновременно проводить сразу три процедуры: менять градостроительный план, менять правила землепользования и застройки, утверждать проект планировки территории», сообщила Федотова.

Сбербанк готов предложить застройщикам продукты на разных этапах строительства объектов.

«Возвести „бетонную коробку“ уже недостаточно, важно обеспечить людей необходимой для жизни инфраструктурой, создать комфортную городскую среду. Среднерусский банк активно финансирует такие проекты, в том числе в Московской области. С нашей поддержкой с начала года возводится более 1,8 миллиона квадратных метров жилья», — добавил Титов.

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