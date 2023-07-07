Подмосковье 07 июля 2023, 16:35 Подмосковье и Новоазовский район обменяются опытом по молодежной политике и волонтерству Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Делегация подмосковной организации «Доброе дела» и специалисты Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области посетили Новоазовский район Донецкой Народной Республики. Представители региона встретились с главой муниципального образования Василием Овчаровым, чтобы обсудить сотрудничество и обменяться опытом в сфере развития молодежной политики и волонтерства.

По словам главы ведомства Екатерины Швелидзе, представители МИСК и «Волонтеры Подмосковья» регулярно посещают Новоазовский район ДНР уже более года. Добровольцы активно оказывают помощь местным жителям и принимают запросы, но сейчас в министерстве решили расширить формат взаимодействия.

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«В Подмосковье очень активные волонтеры, у нас проходит много мероприятий для молодежи, в том числе по патриотическому воспитанию. Мы с удовольствием поделимся с коллегами опытом, а еще, конечно, ждем и сотрудников администрации, и ребят с новых территорий у себя в гостях на наших форумах, семинарах и акциях», — подчеркнула министр.

Сегодня в Подмосковье работают 67 центров досуга и разностороннего развития молодежи и 171 профильное движение. Для подростков с желанием заняться военно-патриотической деятельностью в регионе работает 6 домов «Юнармии». Кроме того, в каждом округе организовали волонтерский штаб, на территории Московской области функционируют 122 пункта сбора гуманитарной помощи.

Глава Новоазовского района ДНР отметил, что активисты муниципалитета уже планируют рабочие поездки в Подмосковье.

«Хочется посетить центры сбора гуманитарной помощи, в которых и для наших жителей собирают необходимые товары, и сказать спасибо и ребятам-волонтерам, и неравнодушным жителям за участие и оказанную поддержку», — добавил Овчаров.

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