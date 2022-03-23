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    23 марта 2022, 12:35

    Подмосковье и Мордовия будут сотрудничать в сельском хозяйстве

    Анастасия Аброськина

    Московская область и Мордовия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. Его задача — вместе развивать агропромышленный комплекс.

    Подмосковье и Мордовия будут сотрудничать в сельском хозяйстве | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, в числе целей договора — продвижение органических и фермерских продуктов на рынке.

    Московская область является абсолютным лидером по производству хлеба, йогуртов, сыра, продуктов из мяса и птицы

    Сергей Воскресенский.

    Он добавил, что в этом же списке кисломолочные продукты, мороженое, кондитерские изделия, овощи закрытого грунта и консервы.

    «Нам, безусловно, есть чем поделиться в плане опыта. И важно перенять для себя новые полезные технологии», — рассказал министр.

    По его словам, теперь у аграриев появятся новые перспективы сбыта. Ранее он подчеркнул, что запасы всех значимых товаров есть на складах Подмосковья.