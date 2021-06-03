Подмосковье и Mail.ru Group договорились о сотрудничестве при развитии IT-инфраструктуры

Правительство Московской области и Mail.ru Group будут совместно развивать IT-инфраструктуру. В среду, 3 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Андрей Воробьев и компания подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения прорабатывается план создания дата-центров, которые обеспечат вычислительные мощности для развития технологических решений и облачной инфраструктуры интернет-холдинга.

«Чтобы цифровизация продвигалась, делала нашу жизнь комфортнее, проще и безопаснее, нужна инфраструктура для работы с большими данными. Центры обработки данных — это то, что делает экономику умнее. Там, где они появляются, быстрее растут наукоемкие отрасли, IT-сектор, ускоряются цифровые сервисы, повышается качество жизни», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что регион готов стать площадкой для ЦОДов. В области есть специалисты, инфраструктура, отличный инвестиционный климат, а также промышленные потребители цифровых технологий.

«Вместе с нашими партнерами мы приступим к проработке этой идеи», — подчеркнул губернатор.

Вице-президент, технический директор Mail.ru Group Игорь Ермаков добавил, что Московская область стала приоритетным направлением для открытия следующего центр хранения и обработки данных.

«Для того чтобы стабильно расти и развиваться, нам важно обеспечивать бесперебойную работу наших технологий. Именно поэтому Московская область стала приоритетным направлением, где мы прорабатываем возможность для открытия следующего ЦОДа», — заключил он.