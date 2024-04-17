17 апреля 2024, 18:24
Подмосковье и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве
Совет муниципальных образований Московской области и ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве. Со стороны Подмосковья документ подписал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.
Как рассказали в Министерстве территориальной политики Московской области, торжественное подписание состоялось в рамках VI Съезда всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.
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Соглашение направлено на сотрудничество для повышения эффективности работы муниципальных образований Подмосковья и ЛНР.
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ЛНР
Ступино
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