Подмосковье 17 апреля 2024, 18:24 Подмосковье и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве ВАРМСУ

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Совет муниципальных образований Московской области и ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве. Со стороны Подмосковья документ подписал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

Как рассказали в Министерстве территориальной политики Московской области, торжественное подписание состоялось в рамках VI Съезда всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

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Соглашение направлено на сотрудничество для повышения эффективности работы муниципальных образований Подмосковья и ЛНР.

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