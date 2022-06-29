Подмосковье и китайская провинция Шаньдун начнут сотрудничать в сельском хозяйстве и торговле

Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов и замгубернатора Шаньдун Китайской Народной Республики Цзэн Цзаньжун подписали меморандум о сотрудничестве двух регионов сразу в нескольких сферах экономики.

«Мы с китайским коллегой Цзэном Цзаньжуном во вторник подписали меморандум о начале межрегиональных связей между Правительством Московской области и Народным правительством провинции Шаньдун. Согласно документу, наши стороны направят свои усилия на развитие сотрудничества регионов в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и торговли», — сообщил Филимонов.

Он отметил, что подписание документа стало очень важным шагом, который предваряет новое соглашение на уровне губернатора Московской области Андрея Воробьева. По его словам, для этого будет организовано отдельное мероприятие. Теперь будут постоянно проводиться деловые визиты, стороны будут обмениваться данными о выставках и других мероприятиях. Они коснутся в том числе агропромышленности.