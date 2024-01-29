Подмосковье 29 января 2024, 11:32 Подмосковье и Китай подписали соглашение о развитии внешнеэкономического сотрудничества Мининвест

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Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подписало с Департаментом коммерции китайской провинции Ляонин соглашение о развитии внешнеэкономического сотрудничества. На данный момент совокупный объем инвестиций компаний с китайским капиталом в Подмосковье превысил 27 миллиардов рублей.

«И КНР, и его провинция Ляонин являются давними проверенными партнерами нашего региона. Нас связывает продолжительная инвестиционная работа, а также стремительно развивающееся экспортное взаимодействие», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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По ее словам, новое соглашение придаст новый импульс развитию двусторонних межрегиональных связей в таких сферах, как: торговля, промышленность, информационные технологии и другие.

Со стороны китайских партнеров подпись в документе поставила начальник Управления коммерции провинции Ляонин Пань Шуан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них — предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

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