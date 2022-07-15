Подмосковье и Казань обменялись опытом по благоустройству и содержанию дворов

Команда Главного управления содержания территорий Подмосковья во главе с руководителем ГУСТ в ранге министра Светланой Аиповой приняла участие в деловой поездке в Казань.

В рамках обмена опытом месяц назад коллеги из Татарстана приезжали в Подмосковье. Они отметили для себя важные моменты в организации уборки Подмосковья.

Гости просили подробнее рассказать им о методах контроля выполнения задач в мобильной системе АИС МДП на платформе СКПДИ. Эту систему сейчас активно используют для подтверждения работ по уборке дворов, общественных территорий и фиксации недостатков.

В время ответного визита коллеги из Казани делились опытом комплексного благоустройства. Они рассказали о том, как жители города участвуют в процессах, как выбирают объекты в программу, а также представили типовые решения экстерьера дворов.

«Всегда полезно узнать, как работают соседи. Мы обсудили методические подходы в благоустройстве, познакомились с практикой технического надзора за состоянием дворовых территорий, узнали об алгоритмах работы коммунальных служб в условиях чрезвычайных погодных условий. Из необычного отметила, что содержанием дворов занимаются только управляющие организации в рамках тарифа, оплачиваемого жителями, а при проведении комплексного благоустройства дворовых территорий озеленение не является обязательным элементом. Этим занимается либо управляющая организация, либо сами жители. Поэтому, осмотрев городские территории Казани, заметно очень бережное отношение горожан к благоустроенным территориям и тому, что люди создали своими руками, в ограждениях палисадников там нет никакого смысла, в городе их очень мало», — прокомментировала руководитель ГУСТ.

По словам Светланы Аиповой, сотрудники ГУСТ взяли на заметку, что на детской игровой площадке в качестве покрытия используют крупный, чистый песок, он более экологичный, чем резиновое покрытие, и практичнее в эксплуатации. Кроме того, имеет более высокие ударопоглощающие свойства.

Источник фото: телеканал «360»

«Когда коллеги приезжали к нам, они многое почерпнули в нашей работе, но и у Казани мы многое возьмем в нашу практику», — сказала Аипова.