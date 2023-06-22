Подмосковье 22 июня 2023, 13:05 Подмосковье и Карачаево-Черкесия подписали соглашение о взаимодействии регионов Сайт Московской областной думы

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Московская областная дума и Народное собрание Карачаево-Черкесской Республики подписали соглашение о сотрудничестве. Дружественные отношения между парламентами длятся на протяжении долгого времени, депутаты обмениваются опытом создания законопроектов, развития малого и среднего бизнеса и привлечения инвестиций.

«Самое прямое сотрудничество — это обмен опытом по всем тем направлениям, которыми занимаются наши органы власти. Если раньше у нас было такое периодическое общение — работа на уровне аппаратов и комитетов, теперь процесс взаимодействия станет более цельным и системным», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Регионы договорились о совместной координации действий по подготовке и внесению в Госдуму законопроектов, а также об обмене опытом по созданию системы общественного контроля. По словам председателя Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Александра Иванова, Мособлдума на текущий момент является одним из самых передовых законодательных органов в стране.

«Карачаево-Черкесия тоже сегодня динамично развивается — в области туризма, сельского хозяйства, промышленности, поэтому, конечно же, нам будет очень полезно обмениваться опытом и в этих направлениях», — отметил парламентарий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым. Теперь подмосковные сельхозпроизводители смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга.

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