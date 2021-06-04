Подмосковье и Калужская область будут развивать туризм вместе. Это решили на ПМЭФ

Подмосковье и Калужская область заключили на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в туристической отрасли. Это поможет организовывать больше экскурсий между городами и знакомить жителей с памятниками истории, культуры, природы.

Соглашение подписали вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова и заместитель главы Калужской области Владимир Попов.

Наше соглашение — о сотрудничестве в сфере туризма. Мы подразумеваем составить, увидеть маршруты, чтобы мы могли бы информировать коллег в Московской области и наших жителей о том, какие замечательные места можно было бы посетить Владимир Попов.

Подмосковье граничит с Калужской областью на юго-западе. И сразу после соглашения, как сказал Попов, стороны приступят к разработке туристических маршрутов.

«Можно будет привозить на экскурсии детей, воспитывать в них патриотизм и говорить об истории. Московская область богата своими историческими памятниками», — отметил он.

По полях ПМЭФ Наталья Виртуозова рассказала в интервью для «360», что в каждом городе Подмосковья есть что посмотреть.