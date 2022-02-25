Подмосковье и Калуга будут совместно проверять такси
Московская и Калужская области заключили соглашение о контроле за работой такси
Соглашение о взаимодействии по вопросам контроля за деятельностью такси заключили Московская и Калужская области. Подобное произошло впервые в России. В рамках документа стороны смогут выявлять и пресекать нарушения со стороны служб такси на своих территория. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.
Соглашение подписали Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и управление административно-технического контроля Калужской области.
«Подобное соглашение заключено впервые в России между регионами. Соглашение позволит обеспечить безопасность и повысить качество перевозок такси, а также пресечь деятельность нелегальных перевозчиков на территории регионов», — сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сейчас в Московской области работают более 600 такси, зарегистрированных в Калуге.