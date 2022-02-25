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    25 февраля 2022, 22:01

    Подмосковье и Калуга будут совместно проверять такси

    Московская и Калужская области заключили соглашение о контроле за работой такси

    Алексей Иванчин

    Соглашение о взаимодействии по вопросам контроля за деятельностью такси заключили Московская и Калужская области. Подобное произошло впервые в России. В рамках документа стороны смогут выявлять и пресекать нарушения со стороны служб такси на своих территория. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.

    Соглашение подписали Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и управление административно-технического контроля Калужской области.

    «Подобное соглашение заключено впервые в России между регионами. Соглашение позволит обеспечить безопасность и повысить качество перевозок такси, а также пресечь деятельность нелегальных перевозчиков на территории регионов», — сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

    Сейчас в Московской области работают более 600 такси, зарегистрированных в Калуге.