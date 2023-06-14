Подмосковье 14 июня 2023, 14:03 Подмосковье и Хабаровский край решили вместе развивать меры поддержки бизнеса

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Подмосковье и Хабаровский край обменяются опытом по поддержке бизнеса. Регионы подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение для совместного развития инвестиционного климата.

В Московской области создали уникальный ЦУР «Бизнес» — центр управления регионом, сотрудники которого решают вопросы для поддержки предпринимателей. Механизм планируют внедрить и в Хабаровском крае.

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Значимое для сторон соглашение подписали на ПМЭФ министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева и первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова.

Мы рады, что наш край станет одним из первых субъектов России, где будет внедрена новая и эффективная система обратной связи с бизнесом. Мария Авилова

По словам Авиловой, Хабаровский край открыт к взаимодействию с коллегами из других регионов.

«Обмен опытом и лучшими практиками между регионами — один из самых эффективных инструментов развития инвестиционного климата. Соглашение с Хабаровским краем позволит изучить опыт коллег по работе с бизнесом. Со своей стороны мы предложим им свои лучшие практики», — сказала министр Екатерина Зиновьева.

По ее словам, ЦУР «Бизнес» уже позволил Подмосковью улучшить обратную связь с предпринимателями.

Большая часть поступающих обращений — около 80% — оперативно решается силами специалистов ЦУР „Бизнес“. Екатерина Зиновьева

Только с начала этого года, по ее словам, специалисты центра отработали свыше четырех тысяч заявок от предпринимателей.

Ранее первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на федеральном уровне назвал ЦУР «Бизнес» лучшей практикой для обратной связи с предпринимателями.

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