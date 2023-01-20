Важное 20 января 2023, 18:28 Подмосковье и фонд «Круг добра» заключили соглашение о сотрудничестве Воробьев: соглашение с фондом «Круг добра» позволит обеспечить детей нужными лекарствами Пресс-служба губернатора Московской области

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Московская область стала первым регионом в стране, заключившим соглашение с фондом «Круг добра». У этой организации важная миссия — помощь тяжелобольным детям. Документ подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко.

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Соглашение позволит обеспечить лекарствами детей с тяжелыми, в том числе орфанными, и хроническими заболеваниями. Андрей Воробьев напомнил, что «Круг добра» был инициативой президента России. Ресурсы, которые есть у организации сегодня, позволяют предоставлять подопечным фонда все необходимые медикаменты.

Он отметил, что отец Александр уделяет большое внимание детям в хосписе в Московской области.

Мне приятно, что мы формализовали сегодня соглашение. Но и без этого у нас полное взаимопонимание, стремление и желание помочь тем, кто в этом нуждается. Я вижу, насколько важна эта программа, потому что она позволяет детям чувствовать себя в совершенно другом физическом состоянии. Андрей Воробьев губернатор Московской области

По словам Александра Ткаченко, соглашение определяет конкретные шаги, которые начнут реализовываться буквально с 21 января. Подписание документа показало, что помощь семьям, где болеют дети, является приоритетом работы руководства региона, подчеркнул он.

«Выстраивание взаимоотношения с руководством субъекта позволяет ускорить все процессы — от направления заявления родителями через портал госуслуг получением заявки до принятия решения о поставке препарата», — пояснил глава фонда

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Он уточнил, что соглашение определило круг людей, которые будут оперативно информировать фонд о состоянии детей, остатках лекарственных препаратов, вносить это в информационный ресурс, чтобы дети были обеспечены в полной мере и в срок.

Я хочу выразить благодарность губернатору и коллегам из министерства здравоохранения. Московская область является примером заботы о детях с тяжелыми заболеваниями, детях, которые нуждаются в паллиативной помощи. Александр Ткаченко председатель правления фонда «Круг добра», протоиерей

В общей сложности в регионе более 430 детей со сложными заболеваниями. Всем пациентам оказывают высококвалифицированную помощь в Научно-исследовательском клиническом институте детства Московской области, который сотрудничает с Фондом со дня его основания.

В 2022 году благодаря фонду 355 детей в Подмосковье получили необходимую помощь. Чаще всего она требуется пациентам с генетическими заболеваниями. Больше всего заявок было на лечение муковисцидоза в тяжелой форме, спинально-мышечной атрофии, туберозного склероза.