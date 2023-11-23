Важное 23 ноября 2023, 11:54 Андрей Воробьев: Подмосковье и Донецк подписали соглашение «Старший брат» для помощи детям Автор фото: Антон Чернов

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Подмосковье и Донецк договорились вместе вести проект «Старший брат» — обе стороны будут помогать ребятам из малообеспеченных и многодетных семей интегрироваться в новую для них среду. Это коснется более чем 300 детей, эвакуированных из ДНР и ЛНР, сказал губернатор региона Андрей Воробьев.

«С коллегами из Донецка подписали соглашение „Старший брат“ — будем помогать ребятам из малообеспеченных и многодетных семей встроиться в новую для них среду. <...> Сейчас они живут в Подмосковье. Ребята занимаются единоборствами, ходят в музеи, развлекательные центры. Эту работу продолжим», — рассказал он.

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«Старший брат» — партийный проект, старт которому дали еще в 2016 году в Жуковском. Он нацелен на социализацию подростков из непростых семей, помощь с досугом и приобщение к здоровому образу жизни.

Сегодня проект в Подмосковье охватывает уже более пяти тысяч детей. Для них ежегодно проводят свыше 400 программ, дающих всестороннюю поддержку.

«Безусловно, мы хотим делиться своим опытом и наработками с коллегами из других регионов России», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он и исполняющий обязанности министра молодежной политики ДНР Кирилл Макаров подписали договор о реализации проекта «Старший брат».

Сейчас, когда сплоченность так велика, мы понимаем, как важно быть на связи с новыми территориями. Андрей Воробьев

Исполняющий обязанности министра молодежной политики ДНР Кирилл Макаров сообщил, что Донецк приложит все усилия для развития проекта.

Автор фото: Сергей Хакимов

«Сейчас все регионы в России бросают свои силы для того, чтобы восстанавливать ДНР. Строится огромное количество спортивных объектов. И партия „Единая Россия“ не стоит в стороне, наполняет здоровым движением наши спортивные секции и залы. И теперь для нас появился замечательный и нестандартный проект», — сказал он.

Благодаря проекту ребята смогут бесплатно и под присмотром профессиональных тренеров заниматься спортом.

«Каждый сможет выбрать то, что ему нравится. Опытом с ними поделятся мастера спорта и наставники из ДНР и всей России. Помогут в этом коллеги из Московской области. Именно по этому вопросу мы и заключили сегодня соглашение», — написал Кирилл Макаров в Telegram-канале.

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