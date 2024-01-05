Подмосковье 05 января 2024, 13:37 Подмосковье и ДНР заключили соглашение о сотрудничестве в сфере экологии Министерство экологии и природопользования Московской области

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Минэкологии Московской области и Комитет по экологии ДНР заключили соглашение о сотрудничестве. В его рамках планируется работа по организации ООПТ, изменению климата и другим экологическим направлениям.

На подписании соглашения присутствовали министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Представитель Подмосковья подчеркнул, что видит большой потенциал для туристического развития между территориями.

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«С этого года есть все законные основания для развития этого направления. Полномочия закреплены за нашим ведомством», — сообщил Тихон Фирсов

Он добавил, что уже в апреле планируется провести первые экологические мероприятия на территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, Тихон Фирсов подчеркнул важность обмена опытом с коллегами и в особенности с теми регионами, которые в этом нуждаются.

Кроме заключения соглашения, министр ознакомился с экспозицией выставки-форума «Россия», а также пообщался с вице-губернатором Курской области Константином Поляковым, с котором обсудил вопрос охотничьего надзора.

Тихон Фирсов добавил, что ему понравилась выставка. Он назвал ее познавательной и полезной для граждан.

«Кроме того, для нас — органов государственной власти — это хорошая возможность встретиться на этой площадке и обсудить важные вопросы, касаемые развития наших регионов», — подытожил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье и ДНР организовали летний отдых для 2,5 тысячи детей из Донбасса и из семей участников СВО.

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