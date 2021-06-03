Подмосковье, «Мираторг» и Брянская область взяли курс на развитие селекции в сельском хозяйстве. Поможет договор на ПМЭФ

Власти Подмосковья, Брянской области, «Иннопрактика» и «Мираторг» подписали меморандум о сотрудничестве в сферах генетики и агробиотехнологий. Это соглашение стороны заключили на ПМЭФ. Цель — улучшить качество продуктов животного происхождения, а для этого нужно развивать методы селекции.

Сегодня генетика занимает одну из главных ролей в сельском хозяйстве. Президент «Мираторга» Виктор Линник рассказал, что соглашение позволит повысить продуктивность крупного рогатого скота благодаря современным методам селекции.

«„Иннопрактика“ выступила как координатор, объединяющий Брянскую и Московскую области. А компания „Мираторг“ — как крупнейшая в отрасли животноводства», — объяснил он.

В 2019-м в подмосковном Домодедове создали крупнейшую в России лабораторию молекулярно-генетической экспертизы в области селекции. Подписанное на ПМЭФ соглашение даст новый импульс для развития сферы.

«Это еще одна ступень вперед — она для того, чтобы развивать селекцию, получать хорошее потомство», — сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Дальше этот опыт планируют распространять на все хозяйства России, рассказал Линник. По его словам, сегодня Брянская и Московская области положат начало большому пути.

С помощью лаборатории по генотипированию, которую мы открыли в 2019 году с поддержкой губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, у нас есть первые результаты. То есть сейчас мы отбираем лучших животных по качеству, вкусу, цвету. Это все в результате даст качественную продукцию, низкую себестоимость и отличные вкусовые характеристики Виктор Линник.

По его словам, сначала инвестиции в лабораторию составили около 200 миллионов рублей в год, а сейчас это уже около 350 миллионов. Их вкладывают в исследования, которые позволят улучшить качество продуктов на столах потребителей.

В этой лаборатории, например, выполняют генотипирование коров, свиней и овец. Здесь точно определяют родословные животных в соответствии с мировыми стандартами ISAG, ICAR.

В том же месте оформляют геномный паспорт для животного и выявляют носителей моногенных заболеваний.

Соглашение направлено на внедрение биологизированных методов ведения сельского хозяйства и поддержку сегмента продукции с улучшенными характеристиками.