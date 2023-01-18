Важное 18 января 2023, 10:43 Воробьев: Подмосковье и Белоруссия расширят сферы сотрудничества в ближайшие три года Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Белоруссия остается одним из главных зарубежных партнеров Московской области. Предприятия республики инвестируют в область, и регион заинтересован в дальнейшем развитии отношений, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым.

«Взаимоотношения между Россией и Белоруссией сейчас как никогда важны, и мы видим, что наши лидеры делают все ради того, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет наших любимых стран. Кроме политической повестки, у нас достаточно заметное экономическое сотрудничество. Белорусские предприятия инвестируют в Подмосковье, чему мы очень рады. Они имеют большой спрос на свою продукцию — это не только сельское хозяйство, но и машиностроение», — отметил губернатор Московской области.

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Воробьев обратил внимание, что итогом встречи станет подписание очередного трехлетнего плана мероприятий на 2023–2025 годы. Это соглашение расширяет сферы сотрудничества, распространяясь и на медицину, науку, патриотическое воспитание.

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«[Это важный шаг], чтобы мы и дальше имели возможность обмениваться всем самым полезным и работать во благо наших жителей», — подчеркнул губернатор.

Особый аспект работы

Дмитрий Крутой отметил развитие торгово-экономических отношений Белоруссии и Московской области. Республика остается стратегическим и ключевым торгово-экономическим партнером региона, подчеркнул он. По мнению дипломата, символичным стало то, что свой первый зарубежный визит в этом году он совершил именно в Подмосковье.

«Минувший, 2022 год, был особенным, в первую очередь в политическом плане. И это, конечно, отразилось на наших отношениях в экономической, инвестиционной части. Региональный аспект всей работы особый. Поэтому мы эту практику будем активно продолжать», — отметил Крутой.

Посол подчеркнул, что Белоруссия намерена поддерживать высокий градус отношений с Подмосковьем. У сторон есть точки соприкосновения в промышленной, сельскохозяйственной, жилищно-коммунальной сферах.

«У вас в Московской области впечатляющие программы развития. И белорусы вам тоже по многим направлениям будут полезны», — добавил дипломат.

Крутой обратил внимание, что если пять лет назад товарооборот Московской области и Белоруссии составлял пять миллиардов рублей, то сейчас речь уже идет о показателе в 9,5 миллиарда рублей. Прогнозируется, что в 2023 году товарооборот преодолеет рубеж 10 миллиардов рублей.

Показывает рост и экспорт товаров. В Подмосковье на сегодняшний день функционирует свыше тысячи единиц техники из Белоруссии — это тракторы «Беларус» и грузовики МАЗ. «Мосавтодор» закупает техническую соль у ОАО «Беларуськалий». А для фермерских нужд ежегодно приобретается несколько десятков единиц МТЗ.