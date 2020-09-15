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    15 сентября 2020, 13:51

    Стало известно, когда в Подмосковье включат отопление

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Подмосковные дома планируют обеспечить отоплением с конца сентября. Регион готов к открытию сезона — уже начались пробные топки. Испытания обновленных сетей вышли на финишную прямую во всех городских округах. Это минимизирует возможные поломки осенью и зимой.
    Стало известно, когда в Подмосковье включат отопление

    В Министерстве энергетики Подмосковья обратились к жителям, попросив оценить работу батарей и всех коммуникаций в своем жилье. Если есть признаки утечки газа, важно сразу сообщить об этом в единую диспетчерскую службу своего округа.

    Это отметил министр энергетики региона Александр Самарин. И уточнил, что отапливать дома начнут, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет ниже +8°С. Это норма, указанная в постановлении правительства России.

    Специалисты Гидрометцентра ожидают такую погоду уже после 28 сентября. Отопление дадут только в случае полной готовности коммунальных систем конкретного городского округа.

    К началу сезона в Подмосковье проверили и привели в порядок 2,5 тысячи котельных, более десяти тысяч километров тепловых сетей, не менее 53 тысяч многоквартирных домов.

    Кроме того, осмотрели и обновили электросетевые подстанции, газопроводы, водопроводы и канализации.

    Новости SMI.FM