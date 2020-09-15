Стало известно, когда в Подмосковье включат отопление

Подмосковные дома планируют обеспечить отоплением с конца сентября. Регион готов к открытию сезона — уже начались пробные топки. Испытания обновленных сетей вышли на финишную прямую во всех городских округах. Это минимизирует возможные поломки осенью и зимой.

В Министерстве энергетики Подмосковья обратились к жителям, попросив оценить работу батарей и всех коммуникаций в своем жилье. Если есть признаки утечки газа, важно сразу сообщить об этом в единую диспетчерскую службу своего округа.

Это отметил министр энергетики региона Александр Самарин. И уточнил, что отапливать дома начнут, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет ниже +8°С. Это норма, указанная в постановлении правительства России.

Специалисты Гидрометцентра ожидают такую погоду уже после 28 сентября. Отопление дадут только в случае полной готовности коммунальных систем конкретного городского округа.

К началу сезона в Подмосковье проверили и привели в порядок 2,5 тысячи котельных, более десяти тысяч километров тепловых сетей, не менее 53 тысяч многоквартирных домов.

Кроме того, осмотрели и обновили электросетевые подстанции, газопроводы, водопроводы и канализации.