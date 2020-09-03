Подмосковье готово к отопительному сезону на 93%. Работы завершат до 15 сентября

Объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Подмосковья готовят к отопительному сезону. Все работы завершат к 15 сентября. Об этом рассказала пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

Сейчас Подмосковье готово к осенне-зимнему периоду на 93%. Электросетевые компании отремонтировали 1603 трансформатора, 1175 выключателей, 1898 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, расчистили около 5780 гектаров просек.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин заявил, что все оставшиеся работы закончат до 15 сентября.

В работах участвуют 745 электросетевых компаний. Среди лучших по организации подготовки к отопительному сезону отметили Балашиху, Каширу, Ленинский округ, Котельники и Подольск.

Всего к началу отопительного сезона подготовят и проверят почти 2,5 тысячи котельных, около 10,7 тысячи километров теплосетей, 53,9 тысячи МКД, 10,7 тысячи километров тепловых сетей, 158,6 тысячи километров электрических сетей, 41,3 тысячи электросетевых подстанций, 57,8 тысячи километров газопровода, свыше 30 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей.

Подготовка началась еще в мае, тогда из-за пандемии сместили сроки плановых отключений горячей воды, но коммунальные службы успели провести все работы вовремя.

«Несмотря на существенное сокращение регламентных сроков проведения технологических работ на теплосетях, связанное с эпидемической ситуацией в регионе, энергетики смогут качественно подготовить всю систему теплоснабжения и своевременно войти в следующий отопительный сезон», — отметил Самарин.