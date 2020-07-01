Подмосковье голосует по поправкам к Конституции. Онлайн-трансляция

В Московской области открылись участки для голосования по Конституции в основной день. «360» ведет онлайн-трансляцию происходящего на участках.

09:15 На каждом подмосковном участке дежурят спасатели МЧС. Всего задействовано 8358 человек.

09:10 В Московской области работают 4134 основных участка. Все они штатно открылись в 08:00.

08:55 Председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин:

«Средняя явка по дням составляла в районе 9-10%, что говорит о том, что люди достаточно равномерно, несмотря на праздники, несмотря на будни, приходили на избирательные участки, приходили во дворы. <…> Мы уверены, что голосование в Московской области абсолютно безопасное, даже более безопасное, чем сходить в магазин за продуктами».

08:39 Больше половины жителей Подмосковья проголосовали по Конституции за первые пять дней. Свой выбор сделали около трех миллионов человек.

08:00 Участки для голосования открылись в Подмосковье.

1 июля участки для голосования будут работать с 08:00 до 20:00. Узнать место и номер своего участка для голосования можно с помощью сайта ЦИК России, на карте ЦИК, которая называется «ТИК и УИК на карте России», или через личный кабинет на портале «Госуслуги».

На голосование вынесены 206 поправок к основному закону страны. Проголосовать можно только либо за весь пакет, либо против всех поправок. Они касаются распределения полномочий между властями, социальных вопросов, государственных, культурных, научных, требований к президенту и чиновникам.

Проголосовать могут все граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, за исключением тех, кто признан недееспособным или содержится в местах лишения свободы по приговору суда. Бюллетени на участках будут выдавать при предъявлении паспорта или документа, который его заменяет.

Всех участников голосования обеспечат средствами защиты, одноразовыми ручками для соблюдения требований Роспотребнадзора.