В Подмосковье делают около 30-35 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус в сутки. Уровень выявленных случаев COVID-19 в регионе растет.

Актуальную информацию по коронавирусу в Московской области обсудил на совещании с зампредами правительства губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«На федеральном селекторе президент обратил внимание на скорость проведения тестов. Было сказано, что 48 часов — это долго. Знаю, что вы ввели новую опцию информирования о результатах ПЦР по SMS. Об этом тоже прошу рассказывать и предупреждать жителей, что они получат информацию себе на телефон», — отметил глава региона.

Воробьев напомнил, что каждый понедельник в подмосковном правительстве поднимают тему вновь открывшихся госпиталей, в том числе и временных.

«Я напомню, что будет открыто 19,5 тысячи коек именно под COVID-19, чтобы сохранить плановую помощь», — подчеркнул губернатор. Он заметил, что большой центр — на 2124 койки — открыли в Раменском. Клиника уже начинает работу.

Воробьев призвал власти на местах делать персональный вклад в привлечение врачей и другого медицинского персонала к работе с коронавирусными пациентами. Тему он назвал важной и актуальной.

«Важно не требовать отчета с главных врачей, а самим персонально делать вклад в [их] привлечение», — сказал губернатор.

Помощь и должное внимание, добавил Воробьев, должны получать и те, кто уже переболел COVID-19 и нуждается во врачебном сопровождении.

«Консультации, советы, рекомендации должны быть предоставлены своевременно. Считаю эту работу приоритетной», — сказал губернатор. Необходимая коммуникация в Подмосковье налажена на базе центра телемедицины МОНИКИ.