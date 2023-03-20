Подмосковье 20 марта 2023, 15:37 Подмосковье экспортировало в Узбекистан свыше 30 тысяч тонн сельхозпродуктов за год

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В 2022 году Подмосковье экспортировало в Узбекистан 31 тысячу тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 80 миллионов долларов США. Это на 18% выше показателей 2021 года.

«На долю Узбекистана выпало 4% экспорта продукции АПК Московской области. Молочная и мясная продукция, кондитерские изделия и плодоовощные консервы стали лидирующими в структуре экспорта, если говорить о стоимости продукции», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В течение года на экспорт направили почти десять тысяч тонн молочной продукции на сумму более 20 миллионов долларов США, свыше пяти тысяч тонн кондитерских изделий стоимостью около 15 миллионов долларов США, а также более четырех тысяч тонн мясной продукции и свыше семи тысяч тонн плодоовощных консервов.

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Отмечается, что общий товарооборот между Московской областью и Узбекистаном составил 132 миллиона долларов США, увеличившись за год на 40%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что сельскохозяйственная отрасль России вполне может обеспечить жителей страны всем необходимым, за исключением экзотических фруктов, однако этот вопрос решается вопросом импорта.

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